Em virtude de mensagens via grupos de Whatsapp, supostamente atribuidas a uma facção criminosa que atua no estado do Acre, onde ameaçam dois profissionais da imprensa, um do Portal Ecos da Notícia e um colaborador das redes sociais, a Direção do sítio esclarece;

Todas as medidas legais e jurídicas cabíveis já foram tomadas, no sentido de levar o conhecimento das autoridades policiais, bem como do Ministério Público, todo o conteudo exposto com as ameaças, sejam elas infundadas ou não.

Estas instituições, deverão tomar providências para tentar identificar os autores das mensagens e puni-los na forma da Lei.

A Direção do Portal Ecos da Notícia, com tradição e na vanguarda do jornalismo on line, com mais de 14 anos de atuação no mercado do Acre, sempre prezou pela imparcialidade da noticia e sempre se pautou na ética, na moral e nos bons princípios da comunicação.

Jamais iremos nos deixar intimidar e ou se curvar, anti ameaças, sejam elas Fake ou simplesmente na tentativa vã de nos silenciar. Não iremos recuar jamais! Fiquem certos disso.

Rogamos a Deus primeiramente, e que os autores dessas mensagens absurdas e sem nenhum contexto, possam ser identificados, localizados e responsabilizados.

Aos nossos leitores, admiradores e clientes do Portal Ecos da Notícia, pedimos desculpas, a esses sim, devemos respeito.

No entanto, não podemos jamais deixar passar em branco, qualquer tentativa de suprimir a liberdade de expressão e de imprensa, pela qual sempre prezamos.

Que Deus nos abençoe e que a paz possa habitar em cada um de nós. Amém!

Lenilda Cavalcante

Diretora proprietária do Portal Ecos da Noticia