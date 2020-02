Está previsto para o próximo dia 2 de março o início do ano letivo nas escolas da rede municipal de ensino em Rio Branco. Atendendo orientação da prefeita Socorro Neri, está garantida a distribuição de material escolar para todos os alunos, a exemplo do método adotado no ano letivo de 2019.



De acordo com a diretora de gestão da Secretaria Municipal de Educação (Seme), Ana Paula Monteiro, o número de matrículas em 2020 poderá chegar a 25 mil alunos e na lista de material a ser distribuído constam 38 itens.

“Iremos manter a linha que prefeita Socorro Neri adotou no último ano letivo com a aquisição e distribuição de material escolar para todos os alunos da rede municipal. Os itens serão distribuídos por modalidade de ensino, de uso coletivo e individual, definidos pelas equipes de ensino com a revisão previa dos gestores escolares”, explicou.

Ainda de acordo com ela, o processo de matrícula encontra-se em andamento, e paralelo a isso estão sendo tomadas as providências necessárias para receber os alunos, tais como: “preparação da ambiência, manutenção predial, roçagem, e tudo o mais que for necessário para o início do ano letivo”, garantiu.

A diretora de gestão informou ainda que no período de 11 a 13 de fevereiro ocorrerá a preparação dos profissionais. “A Diretoria de Ensino estará dando orientações para os Diretores e Coordenadores organizarem seus planejamentos dentro das Escolas, preparando a acolhida para os professores e alunos. Os diretores e coordenadores devem realizar uma formação entre os dias 17 a 21 de fevereiro”, detalhou.



Nesse mesmo período os 700 novos servidores efetivados na rede municipal, por meio do concurso realizado pela Prefeitura de Rio Branco para educação municipal, estarão sendo lotados e passarão por uma formação de nivelamento nos dias 20 e 21 de fevereiro.

Materiais que serão distribuídos:

Cadernos brochura e de 10 matérias, pastas com elástico, pasta catálogo, estojo hidrocor, massa de modelar, giz de cera, cola branca, tinta guache, lápis preto, lápis de cor, borracha, tesoura, pincel artístico, apontador, telas de pintura, régua, calculadora, caneta, marca texto, corretivo, toalha de banho, toalha de mão, pente e material de higiene.