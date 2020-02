A prefeita Socorro Neri, acompanhada pelo secretário de Meio Ambiente de Rio Branco, Aberson Carvalho, participou nesta quinta-feira, 6, em São Paulo, da Bio2020: Perspectivas Brasileiras Para o Marco Pós-2020 de Biodiversidade. O encontro é uma preparação para a próxima COP15 da Convenção de Diversidade Biológica (CDB), em Kunming, na China, e visa elaborar a Carta de São Paulo com os resultados de suas discussões.

Durante o evento, a prefeita assinou uma carta compromisso de adesão à plataforma Cities With Nature e representou as 14 capitais do Fórum de Secretários de Meio Ambiente das Capitais Brasileira (CB27) que já se comprometeram em compartilhar suas experiências na plataforma.

A iniciativa da organização Governos Locais pela Sustentabilidade (Governments For Sustainability – ICLEI), conecta diretamente cidades e governos subnacionais para compartilhamento de conteúdos, aprendizagem e inspiração mútua. Também proporciona às cidades associadas um espaço dinâmico e gratuito para demonstrar seu compromisso individual de trabalhar, planejar e conviver com a natureza. Por meio da plataforma, a capital acreana passará a contar com uma ampla variedade de ferramentas, projetos, iniciativas, serviços e informações inovadoras para serem desenvolvidas.

“As agendas de sustentabilidade nas nossas cidades não podem ser trabalhadas em silos, ou de forma isolada, por isso tenho hoje a satisfação de firmar compromisso da minha gestão com a natureza e ações pela preservação da biodiversidade em Rio Branco, cidade no coração da Amazônia”, destacou a prefeita.

Socorro Neri aproveitou o evento para reafirmar o compromisso com o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia. A ação une mais de dez mil cidades em todo o planeta em defesa do meio ambiente e em busca de soluções urbanas que garantam desenvolvimento aliado à preservação da fauna e flora.

“Após assumirmos esse pacto, em Rio Branco nós publicamos no ano passado o inventário de emissões de gases do efeito estufa e vamos finalizar em breve o plano de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Nossa cidade tem enormes desafios a serem enfrentados, especialmente diante dos eventos extremos relacionados às mudanças climáticas. Pretendemos continuar aprimorando e implementando políticas públicas que protejam e valorizem a diversidade biológica do nosso território, o modo de vida das populações tradicionais, e direcionando nosso município em um caminho mais sustentável e resiliente, respeitando as dimensões econômica, social e ambiental”, finalizou.