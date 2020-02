Na última quarta-feira, 6, o secretário Municipal de Saúde de Rio Branco, Oteniel Almeida, participou da primeira reunião de 2020 do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), em Brasília. Atendendo uma solicitação do Ministério da Saúde, o encontro tratou sobre o novo coronavírus, ações de prevenção e combate a serem desenvolvidas. Além da diretoria do conselho, 20 secretários municipais de saúde, das capitais brasileiras participaram do encontro.

“Como nós estamos em uma região de fronteira, cobramos do Governo Federal maior efetividade no controle e fiscalização de entrada e saída de imigrantes”, relatou Oteniel.

Sobre o novo vírus, a diretoria do Conasems apresentou dados do último boletim do Relatório Epidemiológico, do Ministério da Saúde. Entre os dias 18 e 27 de janeiro, a Secretaria de Vigilância em Saúde recebeu dez notificações, das quais apenas uma se enquadra na definição de caso suspeito.

Mais médicos

Oteniel aproveitou a oportunidade para reivindicar também um posicionamento mais claro do Governo Federal em relação ao Programa Mais Médicos. “Precisamos de uma resposta mais clara do Ministério da Saúde sobre o Mais Médicos, nas capitais e regiões metropolitanas. Com o aparecimento desse novo vírus, a nossa preocupação é grande. Estamos contratando 25 novos profissionais, mas o Governo Federal continua retirando profissionais do programa”, cobrou.