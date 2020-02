Um vídeo gravado nesta quarta-feira (5), e enviado por um internauta ao Ecos da Notícia, mostra o resgate de uma vítima de colisão carro/moto, no municipio de Senador Guiomard, no interior do Acre.

O vídeo mostra quando um homem ferido, é transportado de forma improvisada por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e policiais militares encima de uma tábua ( prancha de madeira serrada).

Apesar da presença de um socorrista do SAMU, não havia viatura, tão pouco equipamentos para o transporte adequado da vítima, segundo determina o Protocolo de normas de atendimento de urgência no Brasil.

Além do improviso com a madeira, também foi necessário improvisar no transporte totalmente inadequado a uma situação de suspeita de fratura.

O que faltou de equipamento e viatura, sobrou em solidariedade dos profissionais de segurança, moradores da região.

Vídeo:

A revolta da população ficou registrada nas palavras do internauta que gravou o vídeo e nas pessoas que testemunharam o socorro.

A vítima foi conduzida ao Hospital Ary Rodrigues.