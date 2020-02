Para garantir uma maior segurança e conforto a população, a Prefeitura de Rio Branco intensificou os trabalhos de manutenção, recuperação de pavimentos e recapeamentos nas ruas e avenidas da cidade. Além de limpeza de córregos e rede de drenagem.

A ação de infraestrutura faz parte do planejamento de melhoria da malha viária, que tem sido desenvolvido pela gestão da prefeita Socorro Neri. Os trabalhos são executados com base em levantamentos elaborados pela equipe de planejamento, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), durante a Operação Inverno da Prefeitura.

O Munícipio trabalha com várias equipes simultaneamente nas ruas com a recuperação e manutenção de vias, sendo prioridade os corredores de ônibus. Aparecido Costa, morador da Travessa Pelegrino, bairro Recanto dos Buritis, destacou a importância do trabalho que a Prefeitura realizou no bairro.

“Valoriza tudo. A casa e o lugar que a gente mora. Do jeito que estava não tinha nem condição de andar a pé por aqui. Tinha um buraco muito feio não passava nada na rua. O serviço ficou bom. Graças a Deus agora posso chegar em casa qualquer hora, chovendo ou não, muito bom”, disse Aparecido.

Na rua 10 de Novembro (Boa União), região da baixada da Sobral, nesta quinta-feira, 6, a Prefeitura realiza a limpeza profunda. Com a chegada do período chuvoso o poder público municipal está executando diversas ações para enfrentar os desafios e passar pelo inverno Amazônico.

A orientação da prefeita Socorro Neri é para fortalecer ações que sejam capazes de amenizar ao máximo os impactos na infraestrutura da cidade. A Operação Invern” foi lançada em dezembro do ano passado e prevê medidas ambientais, em parceria com o Exército Brasileiro. Também faz parte da programação atividades de educação ambiental nas escolas da rede pública e conscientização da população sobre o descarte correto do lixo.