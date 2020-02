O cabeleireiro Raimundo Montaria Silva de Carvalho, 38 anos, e seu irmão menor de 16 anos, foram feridos a tiros, na manhã desta quinta-feira (6), enquanto trabalhavam em um salão de beleza no Ramal da Castanheira, na região da Vila Acre, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, dois homens em uma motocicleta chegaram no local e o garupa, de posse de uma arma de fogo, entrou no salão de beleza e começou a efetuar vários disparos. Raimundo foi atingido no Joelho e o menor levou um tiro de raspão na orelha e na mão direita. Após a ação, os criminosos fugiram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, realizou os primeiros atendimentos e encaminhou as vítimas para o pronto-socorro Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A polícia ainda não divulgou a motivação do crime. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).