O motociclista Wenderson Nascimento Cordeiro, de 28 anos, morreu após ser atropelado por um ônibus na manhã desta quinta-feira (6), na rotatória em frente a Universidade Federal do Acre (UFAC), em Rio Branco.

Segundo informações de populares, a vítima estava trafegando no sentido bairro-centro e acabou entrando na rotatória junto com um ônibus do transporte coletivo, porém, o pneu dianteiro da motocicleta derrapou e Wenderson caiu próximo ao ônibus, e as rodas dianteiras do veículo maior acabaram passando na face dele.

Após o acidente, o motorista do ônibus parou para prestar socorro e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ao chegar no local realizou os primeiros atendimentos, mas Wenderson morreu dentro da viatura de resgate, pela gravidade dos ferimentos. O Samu encaminhou o corpo direto para o Instituto Medo Legal (IML).

O Policiamento de Trânsito também esteve no local e isolou a área para os trabalhos da perícia. O boletim de ocorrência foi feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Após os trabalhos periciais, um guincho conduziu a motocicleta para o pátio do Detran.

O motorista foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para ser ouvido pelo delegado plantonista. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.