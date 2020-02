O adolescente Fernando da Silva Nascimento, de 16 anos, morreu após sofrer um acidente durante uma perseguição policial, na madrugada desta quinta-feira (6), no Bairro da Paz, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, uma guarnição do Batalhão de Operações Especiais (Bope) estava em patrulhamento quando os policiais avistaram um carro em atitude suspeita. Ao verificar a placa do veículo, o sistema apresentou restrição de furto/roubo. Em seguida, os militares deram ordem de parada, na qual foi desobedecida e os meliantes empreenderam fuga.

No acompanhamento, o carro caiu em um barranco próximo a um igarapé no Bairro da Paz. Os integrantes do carro foram detidos, mas Fernando ficou preso às ferragens do veículo e com ferimentos graves.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só constataram que Fernando já estava sem vida.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

O caso será investigado pela Delegacia de Investigação Criminal (DIC).