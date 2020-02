Em nome da Prefeitura de Rio Branco, o prefeito em exercício Antônio Morais, solidariza com a família e amigos pelo falecimento do tenente Amarildo Carneiro Costa, ocorrido na manhã desta quarta-feira na UTI do Pronto Socorro da capital.

Neste momento de profunda dor prestamos nossas condolências e rogamos aos seres divinos e de luz pelo conforto e amparo aos seus familiares.

Antônio Morais

Prefeito de Rio Branco em exercício

Rio Branco, Acre, 05 de fevereiro de 2020.