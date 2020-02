O ex-presidiário Willian Pereira Lima, de 21 anos, foi morto com vários tiros, na noite desta quarta-feira (5), enquanto conversava com amigos na Travessa Nova Aliança, no Loteamento Santa Helena, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, quatro homens encapuzados desceram de um carro, se aproximaram do grupo de amigos e efetuaram vários disparos de arma de fogo. Willian tentou correr para dentro de uma casa, mas 3 bandidos ainda conseguiram atingir ele com dezenas de tiros por todo o corpo. O rapaz caiu morto na residência. Após a ação, os criminosos voltaram para o carro e fugiram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que William já estava sem vida. A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Policiais Militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento. Ainda não se sabe a motivação do crime. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).