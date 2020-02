A primeira semana de fevereiro de 2020 iniciou movimentada para a educação estadual no Vale do Juruá, com uma extensa programação que começou na segunda-feira,3, com a posse dos gestores escolares, na terça 4, a primeira Formação Docente Unificada, realizada pela Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), seguindo com a formação do Censo Escolar e a formação para os educadores alimentares. A programação das formações se estende até sexta-feira, 7.

São aproximadamente 400 profissionais das escolas urbanas e rurais de Cruzeiro do Sul que participam da capacitação, entre eles professores, coordenadores de ensino e coordenadores pedagógicos.

A formação dos professores é promovida pela Diretoria de Ensino da SEE que trabalha com os grupos divididos em turmas, por modalidades. Na escola de Ensino Médio Professor Flodoardo Cabral – turmas de Ensino fundamental I e II, no Centro de Educação Profissional (CEDUP) – turmas de Ensino Médio, e na Escola Valério Caldas Magalhães – turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Segundo Rocinete Santos, coordenadora de Ensino do Núcleo da SEE em Cruzeiro do Sul, a formação dos professores contribui com o alinhamento das informações e orientações necessárias para execução dos trabalhos ao longo do ano letivo.

“Estamos confiantes e cheios de perspectivas para este ano letivo que se inicia. Essa é uma etapa de formação que iniciou em janeiro, e estamos encerrando agora, após a posse dos novos gestores, com o objetivo de ofertar maior qualidade de ensino”, concluiu.

Censo Escolar

Técnicas do Censo escolar, que atuam no setor de Divisão de Estudos e Pesquisas Educacional da Secretaria de Educação do Estado, também estiveram no auditório do Núcleo da SEE do município, reunidas com gestores, coordenadores administrativos e secretários das escolas para uma formação sobre o fechamento do Censo Escolar 2019.

“Estivemos reunidas com os gestores que participaram da matrícula inicial e agora nos reunimos com os gestores que estão chegando às escolas para encerrar o ano escolar”, explicou Elba Ferreira, uma das técnicas.

Salientou ainda: “Esses gestores têm que ser cadastrados dentro da plataforma do Educacenso para o preenchimento dos dados anuais, índices de aprovação e reprovação dos alunos, e assim trabalhar o Ideb da escola, um desafio do ano de 2019 para quem está assumindo as escolas.”

O fechamento é uma das principais funcionalidades do Sistema Educacenso, no qual é possível validar os dados que foram inseridos durante toda a coleta, assegurando a confiabilidade de informações.

É uma ferramenta obrigatória para que a escola tenha dados considerados na matrícula inicial do Censo 2020. Isso significa dizer que se a escola não realizar o fechamento terá seus dados desconsiderados.

Formação para Educadores Alimentares

A nomenclatura é nova, mas a função de merendeira escolar é antiga. Com o intuito de valorizar todos os profissionais que atuam dentro das unidades de ensino, o governo do Acre reconheceu esses profissionais como “Educadores Alimentares das Escolas da Rede Pública Estadual”.

Em prol de uma educação de qualidade, os alunos da rede estadual de educação, além de ganhar dois uniformes, serão contemplados com a ampliação da merenda escolar, ou seja, duas refeições diárias. E para esse projeto dar certo, o Governo do Acre, juntamente com o Gabinete da primeira-dam, e a Secretaria de Educação, através do Departamento de Formação e Assistência Educacional e da Divisão de Merenda Escolar, oferta a primeira Formação para Educadores Alimentares.

A atividade acontece inicialmente no auditório e posteriormente na cozinha da Escola Estadual de Ensino Médio Professor Flodoardo Cabral. Contemplará uma média de 160 educadoras alimentares e tem por objetivo ofertar a teoria e a prática da manipulação de alimentos, bem como o planejamento e a organização do tempo, já que serão oferecidas duas refeições diárias.