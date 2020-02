De forma cínica e vil, uma nota de pesar, assinada

pelo próprio comandante da Polícia Militar do Acre, Coronel Ulisses Araújo, numa clara tentativa de excluir os reais motivos que levaram à morte do Militar Amarildo Carneiro da Costa, vítima de dois disparos de arma de fogo durante uma uma tentativa de assalto, Araújo alega que o policial reformado morreu na verdade de insuficiência renal e não dos ferimentos causados pelos tiros.

Lamentando a perca prematura do Militar, Ulisses em nenhum momento cita os reais motivos que levaram á morte do PM, se limitando a se solidarizar com os amigos e familiares da vítima de mais um assalto em Rio Branco.

Veja nota do comandante da PMAC na íntegra;

NOTA DE FALECIMENTO

O Comando da Polícia Militar do Estado do Acre manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento do subtenente da Reserva Remunerada, Amarildo Carneiro Costa, aos 56 anos, ocorrido na manhã desta quarta-feira, 05 de fevereiro, no Pronto Socorro de Rio Branco/AC, em decorrência de insuficiência renal.

O militar ingressou na Corporação em 1986 e serviu em diversas unidades, sendo reconvocado em 2016. Carneiro Costa, como era conhecido na caserna, nos deixa um legado de bons serviços prestados e de respeito e admiração entre pares e subordinados. O subtenente deixa esposa e filha.

À família enlutada prestamos as mais sentidas condolências e rogamos a Deus que possa confortar-lhes neste momento de profunda tristeza e dor.

O velório ocorrerá na Capela São João Batista, sito à avenida Antonio da Rocha Viana, 1503, Vila Ivonete.

Disse-lhe Jesus: “Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim ainda que morto viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá.” (João 11:25-26)

Rio Branco-AC, 05 de fevereiro de 2020.

Ulysses Freitas Pereira de Araújo – CEL PM

Comandante-geral da PMAC