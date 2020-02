Acompanhado de secretários e assessores, o prefeito em exercício de Rio Branco, Antônio Morais, visitou na manhã desta quarta-feira, 5, a Comunidade do Catuaba, onde vistoriou a ponte que fica sobre o igarapé Liberdade, que interliga o bairro Belo Jardim III e a Comunidade do Catuaba, recuperada e ampliada recentemente pelo Município.

A ponte de 48 metros, cuja cabeceira havia desmoronado durante o inverno de 2019, foi recuperada pela Prefeitura, que a aumentou em mais 14 metros, totalizando 62 metros de vão.

De acordo com o secretário-adjunto de Infraestrutura do município, Marcos Venícios de Oliveira, o trabalho de recuperação de quatro pontes existentes na localidade foi uma determinação da prefeita Socorro Neri, atendendo a solicitação dos moradores da região, maior produtora de goma de mandioca de Rio Branco.

Oliveira explica que a Prefeitura executou serviços de recuperação no trecho do ramal que dá acesso aos bairros Belo Jardim I, II e III, bem como fez a recuperação do trecho construído com piçarra que dá acesso às comunidades do Catuaba e adjacentes. “Essa foi uma determinação da prefeita Socorro Neri, a pedido do vereador Antônio Morais e produtores da região”, enfatizou.

O secretário de Agricultura Familiar de Rio Branco, Paulo Braña, informou que os produtores de mandioca, goma e farinha de mandioca da região produzem uma média de 100 toneladas, mensalmente, cuja produção atende as feiras e mercados da cidade. “Nós da agricultura familiar estamos muito felizes por poder ajudar esses produtores a produzir e escoar sua produção”, disse Braña.

A produtora Maura Giordani, de 40 anos, moradora da Comunidade Catuaba, elogiou o trabalho executado pela Prefeitura. “Moro aqui desde que nasci e me lembro que sempre dificuldades para levar nossos produtos para a cidade. Hoje, com esse serviço feito no ramal e a recuperação dessas pontes, ficou muito mais fácil chegarmos até à cidade para vender nossa produção”, afirmou.

Maria Sobreira, de 65 anos, fez questão de agradecer à prefeita Socorro Neri e ao vereador Antônio Morais pelo apoio que emprestaram à comunidade. “Quero agradecer de coração à prefeita, que se sensibilizou com a nossa situação e hoje estamos vendo o trabalho que foi realizado pela Prefeitura”, disse a idosa.

Compromisso

Antônio Morais aproveitou para visitar uma casa de produção de farinha de mandioca na Comunidade Liberdade, onde funciona uma cooperativa de produtores locais.

Ele conversou com os produtores e ressaltou o compromisso da gestão municipal para com a agricultura familiar do município. “Tudo que foi feito recentemente em benefício dessa região do Belo Jardim e comunidades locais é um esforço da prefeita Socorro Neri, que vem trabalhando muito para melhorar Rio Branco, tanto na área urbana, como na área rural, que é quem produz o que os rio-branquenses consomem”, enfatizou Morais.

Experiência exitosa

A convite do secretário Paulo Braña, Antônio Morais visitou em seguida uma experiência exitosa de agricultura familiar implementada na região do bairro Alto Alegre, onde o horticultor Evandro Souza, sua família e outros dois trabalhadores desenvolvem o trabalho de produção de verduras e hortaliças.