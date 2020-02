Um adolescente de 15 anos, foi ferido com um tiro no rosto na noite desta terça-feira (4) em uma rua próxima à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, o adolescente estava caminhando em via pública quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e o garupa efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima. O tiro atingiu o rosto e chegou a “espocar” a boca do rapaz. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

O adolescente ainda correu para dentro da UPA da Cidade do Povo, onde recebeu os primeiros atendimentos e, em seguida, foi acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que com muita dificuldade conseguiu estabilizar e encaminhar a vítima para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado grave.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre o criminoso e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado. Até agora, a motivação do crime é desconhecida pela polícia.

O caso será investigado pela Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP.