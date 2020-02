Nesta terça-feira, 4, o chefe da Casa Civil, Márcio Oliveira abriu os trabalhos do ano legislativo, na Câmara de Vereadores com a tradicional leitura da Mensagem Governamental. “É imprescindível permitir que a sociedade participe ativamente da Administração dando a ela facilidade na obtenção de informações e possibilidade de planejar a Cidade que deseja para viver”, dizia o trecho inicial da mensagem.

Além dos parlamentares, o procurador de Justiça, Sammy Barbosa e a juíza Zenice Motta, representando o poder judiciário, também participaram do ato.

Oliveira representou a prefeita Socorro Neri, que está cumprindo agenda de trabalho em São Paulo. Durante a leitura ele pontuou conquistas importantes da Prefeitura de Rio Branco, como o segundo lugar no ranking nacional de prefeituras que fazem a melhor gestão financeira de seus recursos, como apontou estudo realizado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan).

Parte da mensagem também tratava sobre os avanços conquistados com a Reforma Administrativa realizada pela prefeita Socorro Neri, em 2019. “Reduzimos a estrutura administrativa municipal, diminuímos os custos com atividades meio, com consequente aumento do investimento em atividades fins, como educação, saúde, limpeza urbana, manutenção viária e iluminação da Cidade, entre outros serviços. Medidas estas, sempre alinhadas ao interesse público, o qual deve prevalecer acima de qualquer outro, preservando os compromissos firmados com a população”, destacou.

Realizações como o Programa Eficientização da Iluminação Pública, as contratações de novos servidores e o trabalho de recuperação de vias foram citados. A mensagem também revelou os grandes desafios da prefeitura para 2020. “Entre os grandes desafios a enfrentar no ano de 2020, destacamos a situação do sistema de transporte coletivo. Situação que não é exclusiva da nossa Capital”, declarou.