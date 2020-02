Com o objetivo de oferecer acesso à população, especialmente nos bairros mais afastados, a Prefeitura de Rio Branco avança com os serviços de melhorias de vias fortalecendo a malha asfáltica nas alamedas e avenidas da cidade, priorizando corredores de ônibus. As ações para a conservação ou reparo de ruas estão ocorrendo com trabalhos de recape asfáltico, micropavimentação e outras atividades de rotina.

A recomposição da malha asfáltica da cidade pela Prefeitura de Rio Branco vem registrando avanços importantes com os serviços de micropavimentação, que, já possibilitou a realização de melhorias em várias regiões da cidade. A previsão é que sejam executados serviços de forma perene, apesar das chuvas, nas vias estruturantes da capital acreana.

Nessa modalidade de pavimentação a Prefeitura busca viabilizar uma recuperação asfáltica mais sólida em vários bairros que necessitavam de melhorias. O trabalho planejado na gestão da prefeita Socorro Neri tem o reconhecimento da população.

É o caso, por exemplo, do bicicleteiro Josué Avelino Lopes, que há mais de 12 anos trabalha na Avenida Boaventura (bairro Vitória) uma das vias em que a Prefeitura está realizando melhorias no pavimento. “Isso é bom para todos. A Prefeitura está conseguindo oferecer soluções viáveis de médio e até longo prazo. O empenho da atual gestão melhora a qualidade de vida das pessoas e meu caso me devolve os clientes que tinha se afastado devido ao acesso ruim”, disse.

Seu Eynard Granjeiro de Souza, morador da rua Juricaba (João Paulo), ponderou que, dentre os vários serviços desenvolvidos diariamente pela Prefeitura os trabalhos de reperfilagem asfáltica, necessários para preparar as ruas que recebem a micropavimentação está alinhando o asfalto para suprimir as irregularidades da via. “Moro aqui desde a fundação do bairro. No começo era uma trilha (caminho enlameado), depois fizeram uma pavimentação e tiraram, mas agora está ótima a nossa rua”, destacou.

A prefeitura, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (EMURB), mantém diversas frentes de trabalho para execução também da correção de base, sub-base e recapeamento asfáltico na melhoria de ruas. As equipes trabalham na recuperação das vias públicas de forma simultânea nos bairros.

O trabalho das equipes segue o planejamento da equipe técnica da Prefeitura no âmbito da “Operação Inverno”, lançada no final do ano passado. A orientação da prefeita Socorro Neri é para que os serviços sejam executados sem interrupções.

Dezessete frentes de trabalho se concentraram na recuperação de trechos de ruas nos bairros Taquari, Amapá e ramal Benfica (Segundo Distrito). Do outro lado da cidade, o foco da ação foram os bairros Boa União, Glória, Raimundo Melo, Tancredo Neves, Placas, Oscar Passos, Vitória, Chico Mendes, Laélia Alcântara, Novo Horizonte, Mário Maia e Estrada do Quixadá.