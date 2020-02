Policiais militares da Companhia Rotam, do Batalhão de Operações Especiais (Bope), apreenderam 3, 270 gramas de entorpecente em uma residência, no bairro da Paz, na tarde de terça-feira, 04 de fevereiro.

Com informações do local os militares se deslocaram ao endereço.

Na referida residência os policiais encontraram duas mulheres, indagadas sobre a presença dos supostos foragidos na casa, elas negaram. Aparentemente nervosas os policiais solicitaram a autorização para entrar na casa e verificar a denúncia.

Em um dos cômodos foram encontrados dois potes com bastante substância aparentando ser cocaína, além de baldes e material para confecção de entorpecentes.

Ao todo os militares apreenderam 3, 270 gramas possivelmente cocaína, em pacotes e embalagens de diferentes tamanhos, além de pequena quantia em dinheiro, cinco balanças de precisão e outros eletrônicos sem procedência comprovada.

A guarnição encaminhou todo entorpecente e material apreendido à delegacia de flagrantes (Defla), juntamente com as duas pessoas envolvidas, para que fossem tomadas as providências cabíveis.