No final da manhã dessa terça-feira, 04 de fevereiro, após denúncia anônima, a Polícia Militar, por meio de uma guarnição, do 1º Batalhão, apreendeu drogas e prendeu em flagrante um indivíduo por tráfico de entorpecentes, no Bairro da Paz.

Dentre os materiais apreendidos haviam 5 barras de maconha que perfaziam aproximadamente 1kg da droga, e quase 500 gramas de skank, além 95 envólucros de skank embalados para venda.

Os militares encaminharam o envolvido e o material apreendido a delegacia de flagrantes, para os procedimentos cabíveis a denúncia.