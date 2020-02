Lucas Gomes, foi indicado para assumir a presidência do Instituto de Administração Penitenciária – IAPEN, pelo vice governador Major Rocha.

Considerado linha dura, Gomes regulamentou uma série de medidas em sua gestão frente a administração dos presídios no estado, que foram de encontro aos interesses de alguns agentes penitenciário, e principalmente de detentos e familiares destes.

Em pouco tempo, as mudanças incrementadas na gestão de Lucas Gomes, chegou a incomodar também o poder judiciário, mas ele se manteve firme no cargo, pois contava com o apoio irrestrito do vice governador.

Mas, nos últimos tempos as queixas contra a administração do agente penitenciário, frente o Iapen tornaram difíceis para o vice governador segurar as fortes pressões.

E, no início da noite desta terça-feira (04), vazou a decisão da exoneração e substituição imediata, pelo delegado aposentado, Dimas Moraes, que aceitou o desafio de administrar os presídios no Acre.

Delegado Dimas Moraes, durante os anos de serviço em diversas delegacias do estado do Acre, sempre foi considerado, linha dura e cumpridor da Lei, sem nenhuma mancha em sua conduta policial, temido pelos criminosos, pois seus inquéritos sempre resultaram em processos com condenação aos indiciados.