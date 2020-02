Dando continuidade aos trabalhos de fortalecimento das áreas prioritárias do Estado, o Governo do Acre realizou nesta terça-feira, 4, a entrega de materiais e equipamentos no valor de mais de 1 milhão e 300 mil reais ao Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) durante a troca de comando dos batalhões do Corpo de Bombeiros da capital.

Representando o governador, o chefe da Casa Civil, Ribamar Trindade, reafirmou o compromisso e dedicação do chefe de Estado, em garantir o fortalecimento da segurança no Acre.

“O governo está trabalhando para reequipar não só o Corpo de Bombeiros, mas todo o sistema de segurança. A aquisição desses equipamentos individuais demostra mais uma vez a preocupação do governador Gladson Cameli em dar as melhores condições para que os nossos bombeiros e todos da área de segurança, tenham condições para executar o melhor trabalho e que isso possa refletir na população e que esta população se sinta mais segura”, destacou Ribamar Trindade.

Sobre a busca de recursos e apoio para o Estado, o chefe da Casa Civil, ressaltou o trabalho de articulação realizado pelo governador, em prol de conseguir melhorias para todo o estado.

“O governo não tem parado, tem se empenhado ao máximo. Por exemplo, hoje o governador está em Brasília e terá uma reunião com o ministro Sérgio Moro para falar sobre a Segurança Pública no estado,” contou o chefe da Casa Civil.

“Hoje no país, o Corpo de Bombeiros do Acre, a instituição que mais tem equipamento de proteção individual e roupa de aproximação proporcionalmente. Então é motivo de orgulho. Tenho muito orgulho de comandar essa instituição formada por homens e mulheres da mais alta qualidade, muito dedicados e disciplinados naquilo que buscaram fazer”, ressaltou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, contou o Comandante-geral do Corpo de Bombeiros Cel. Carlos Batista. Troca de Comando

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Batista da Costa, realizou a troca de comando dos três batalhões de educação, proteção e combate a incêndios florestais da capital.

“Hoje também realizamos a troca de comando dos três comandantes da capital, são militares antigos que têm muita experiência. Nossos comandantes mais antigos do comando-geral completaram seus 30 anos tem seu legado na instituição e estão indo para a reserva remunerada. Então nós estamos trazendo esses mais antigos para os batalhões para que, junto com os batalhões, possamos fazer um excelente trabalho para a população acreana”, pontua o comandante-geral.

A primeira troca foi do 3° batalhão, em que o comandante do 3° batalhão, 1° tenente BM Orildo foi substituído pelo 2° Tenente Freitas Filho. A substituição do 2° Batalhão foi do 1° Tenente Daniel, pelo 2° tenente Josadac. A última foi a troca de comando foi do 1° batalhão, em que o capital Lessa passou o comando para o 1° tenente Orildo.

Equipamentos

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública, realizou a entrega de equipamentos e materiais, sendo um investimento de 1 milhão e 300 mil reais, no Corpo de Bombeiros do Acre, para garantir ações mais céleres e seguras ao profissionais proporcionando um melhor atendimento a população acreana.

Foram entregues, um barco de alumínio, motores de poa, carreta para barcos de até seis metros, desencarceradores, tripé regulável, maca rígida, manequim para treinamento de salvamento aquático e gancho para captura de cobras.

Além destes, foram adquiridos também, uniformes de prontidão caqui completos, coturnos, botas e luvas de combate à incêndio, capacete de combate a incêndio estrutural, sendo equipamentos de proteção individual para todo o efetivo do CBMAC.

Homenagens

Reconhecendo o apoio para com o Corpo de Bombeiros, o comandante-geral do CBMAC, homenageou algumas autoridades com a entrega da medalha do mérito Dom Pedro II. As entregas das comendas foram feitas pelo comandante-geral, Cel. Carlos Batista, chefe da Casa Civil, Ribamar Trindade e pelo Coronel Santos, representando o secretário de Segurança Pública, que também receberam a medalha do mérito.

No grau comendador, as medalhas foram entregues a, Dra. Kátia Rejane, procuradora-geral do Ministério Público do Acre e aos desembargadores do Tribunal de Justiça do Acre, Dr. Samoel Martins Evangelista, Dr. Pedro Ranzi, Dra. Regina Longuini, Dr. Élcio Sabo Mendes.

Foram homenageados no grau de grão cavaleiro, os procuradores de Justiça, Dr. Álvaro Luiz Araújo e o Dr. João Marques Pires.

Para receber o grau grão-oficial foram homenageados os procuradores Antônio Bernardo Pereira, Leonardo Cesário Rosa, Luciano Fleming e a procuradora Marielle Rissane Guerra.