O governador Gladson Cameli, através da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), publicou no Diário Oficial desta terça-feira, 4, a homologação do concurso público realizado para a contratação de novos delegados, agentes, escrivães e auxiliares de necropsia para a Polícia Civil do Acre.

A publicação apresenta a relação dos candidatos por cargo, número de inscrição e nome por ordem de classificação, faltando apenas alguns trâmites legais para a oficialização do processo de convocação dos aprovados que deve acontecer nas próximas semanas.

“Esse é um compromisso que eu firmei não só com os aprovados no concurso, mas com a população do estado do Acre, que diariamente pede a redução da violência”, destacou o governador Gladson Cameli.

O concurso público foi realizado no início do ano de 2017, disponibilizando 269 vagas a serem distribuías conforme a necessidade de cada município, sendo estas, 176 para o cargo de agentes de polícia, 20 para auxiliar de necropsia, 18 para delegado e outras 36 para escrivão, todas exigindo formação superior. No total 7.652 pessoas participaram do certame.

Todos os candidatos inseridos no edital de homologação do concurso fizeram curso de formação e estão aptos a exercer suas funções. O curso teve duração de 18 semanas e 40 disciplinas ministradas.

“Não só os aprovados no concurso, mas todos nós aqui da Polícia Civil, estávamos esperando ansiosamente por essa homologação, que é a confirmação de que em breve serão todos convocados para fazerem parte do corpo e reforçar o combate ao crime. Estamos gratos pelo esforço feito pelo governador do Acre, que através do ato, reforça seu compromisso com a segurança pública do estado”, disse José Henrique Maciel, Delegado Geral de Polícia Civil.

Edital: Edital nº 130 – PCAC – RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO E HOMOLOGAÇÃO – 03-02-20