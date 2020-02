O governador Gladson Cameli participa, durante esta semana, em Brasília, de uma série de audiências com ministros e outros gestores públicos em busca de recursos e apoios para o Acre. Entre os assuntos abordados estão desde a renegociação das dívidas do Estado à segurança pública. “Irei onde quer que seja e falarei com quem for preciso em busca de ajuda para fazer os investimentos e prestar os serviços necessários para a nossa população”, afirma o governador.

Nesta terça-feira, 4, às 10 horas, Gladson Cameli tem reunião na Secretaria do Tesouro Nacional (STN), para tratar sobre a renegociação das dívidas do Estado. Às 11 horas, deverá participar de reunião do Comitê da Amazônia, no Ministério das Relações Exteriores, abordando a integração do Brasil com o Peru via Acre. À tarde, às 13h30, se encontrará com o Ministro da Justiça, Sérgio Moro, em busca de reforço para a segurança pública no Estado.

Na pauta da segurança, além do encontro com Sério Moro, Gladson Cameli também se reunirá, na quinta-feira, 6, com o titular da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Guilherme Theophilo. Nesse dia o governador também buscará reforço na área sócio educativa em audiência com a ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

Antes, ainda na tarde desta nesta terça-feira, o governador buscará alternativas para conseguir a ampliação da pista de pouso do município de Santa Rosa do Purus com o chefe do Departamento de Engenharia e Construção do Exército, General Cláudio Coscia Moura. Às 18 horas se reunirá com o ministro da Integração, Gustavo Canuto, abordando recursos de emendas parlamentares destinadas ao Estado. Na quarta-feira, às 15 horas, se reunirá com a bancada federal do Estado.