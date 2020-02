A escola de Ensino Fundamental II e Médio Madre Adelgundes Becker, a primeira indicada no município de Cruzeiro do Sul com o modelo cívico-militar, reuniu na manhã desta segunda-feira, 3, equipes da educação, militares, gestão da escola, pais, responsáveis e alunos para uma reunião acerca do ano letivo de 2020.

A atividade teve como pauta esclarecer para a comunidade detalhes sobre o início do ano letivo. “A aula iniciará dia 19 de fevereiro porque a equipe estará em uma formação em Porto Alegre entre os dias 10 a 15 de fevereiro. A farda provisória será blusa branca e calça jeans preta ou azul escuro, até o novo padrão de uniforme ficar pronto e ser distribuído gratuitamente pelo Governo do Estado aos estudantes, as refeições serão melhoradas e ampliadas; e o ensino médio funcionará no turno matutino”, explicou Rosa Lebre, gestora da escola.

Segundo Ruth Bernardino, coordenadora-geral do Núcleo da SEE em Cruzeiro do Sul, o pioneirismo do Acre na implantação desse novo modelo de escola é considerado importante. “De acordo com a instrução do Ministério da Educação (MEC), a escola cívico-militar será administrada por uma equipe da Secretaria de Educação e outra militar, geralmente da reserva ou militares ativos”, disse Ruth.

Acrescentou ainda: “A escola Madre Adelgundes Becker será dirigida pela Policia Militar, conforme edital. Eles trabalharão na escola fora da sala de aula com monitoramento das questões disciplinares, éticas e morais”.

O município, distante 636 quilômetros de Rio Branco, é o segundo contemplado com o modelo de educação que combina gestão civil com didática pedagógica militar, como parte do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares do governo federal.

Com resultados significativamente positivos em todo o país, pelo menos 54 escolas irão aderir ao programa da União em 2020. No acre serão inauguradas oito escolas militares, incluindo a escola Madre Adelgundes, localizada no bairro Miritizal, considerada uma das áreas mais violentas do município de Cruzeiro do Sul, e outra, em data ainda a ser definida, no município de Porto Walter.