Confirmado. No próximo dia 10 de fevereiro (segunda-feira), inicia o ano letivo nas escolas urbanas dos 22 municípios acreanos e nas escolas rurais de fácil acesso. A declaração foi feita pela diretora de Ensino da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), professora Denise dos Santos. “Está tudo pronto”.

Esta semana, equipes da Diretoria de Ensino trabalham na 1ª Formação Docente Unificada que acontece em seis espaços diferentes em Rio Branco. A formação, na verdade, acontece simultaneamente para todos os professores e coordenadores da rede em todos os municípios acreanos.

“Tudo isso para que no próximo dia 10 a gente possa iniciar o ano letivo com professores, gestores e coordenadores alinhados para que nossas escolas possam estar recebendo os nossos alunos da melhor forma possível e com todos bem preparados”, disse.

Ela aproveitou a oportunidade para lembrar que esta semana também se encerrou a última etapa do processo de matrícula que foi a solicitação de transferência interna. “Desde dezembro tivemos ao todo 9 etapas e tudo transcorreu dentro da normalidade”, explicou.

Com isso, quase 3 mil novos alunos foram matriculados na rede, totalizando agora, em todos os municípios, quase 160 mil alunos. “Recomendamos aos pais, mães e comunidade que fiquem atentos à esta data, dia 10, porque iniciaremos o ano letivo para todas as escolas urbanas e algumas rurais próximas de fácil acesso”.

Já em relação às escolas rurais de difícil acesso, esta tem um calendário específico, cujas aulas iniciam no mês de março. “Estaremos divulgando o calendário e dialogando com a comunidade sobre as aulas nessas escolas”, fez questão de dizer.

Quanto ao fardamento, o governo do Estado, por meio da SEE, estará realizando a distribuição dos kits, que serão entregues no decorrer das primeiras semanas de aula. Assim, os alunos podem iniciar o ano letivo com fardamento antigo. Todos os alunos da rede receberão dois conjuntos (blusa e calça) de uniformes.