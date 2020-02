Um caminhão responsável por recolher lixo doméstico colidiu com um poste de energia em frente ao novo pronto-socorro de Rio Branco, na Avenida Getúlio Vargas, no Bairro Bosque, nesta terça-feira (4). A estrutura do poste acabou caindo e deixou parte bairro sem energia.

Segundo populares, o veículo bateu no poste de energia e derrubou parte do muro de uma loja. No acidente, outro poste com transformador também caiu e foi parar dentro do terreno de uma empresa.

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) esteve no local, apurando como aconteceu o acidente. O laudo da perícia de trânsito ainda será feito e encaminhado para a Energisa, para a empresa saber as causas da queda do poste.

Vídeo:

O trânsito no local onde o poste caiu ficou congestionado e uma das pistas da rua ainda foi parcialmente interditada. A energia elétrica de parte da região foi interrompida.