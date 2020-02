Quatro criminosos armados tentaram roubar uma caminhonete Hilux no início da noite desta terça-feira (4) no estacionamento de Mercado atacadista, localizado na Estrada Dias Martins, em Rio Branco.

De acordo com informações da vítima, ao entrar no estacionamento e sair da caminhonete, modelo Hilux, quatro homens que saíram de um carro Fiat Uno se aproximaram e anunciaram o assalto.

“Um dos homens mostrou a arma que estava debaixo da blusa e anunciou o assalto exigindo as chaves do carro. Eu fui me afastando dele e no desespero corri e entrei no supermercado. Eles atiraram quatro vezes na minha direção” contou a vítima.

No momento dos disparos, vários clientes entraram em pânico, por sorte ninguém se ferido.

Um criminoso correu e pulou o muro do comércio e os outros entraram no carro Fiat e se evadiram.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na região.

As câmeras de segurança do comércio podem ajudar a polícia na identificação dos criminosos e do carro usado por eles.