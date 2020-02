O ex-governador do Acre, Binho Marques, do PT, que começa a se apresentar nas redes sociais por estar provavelmente avaliando a possibilidade de disputar a prefeitura de Rio Branco, depois de ter ido embora do Acre logo depois de deixar o governo, em 2011, fez duras críticas à política do MEC. Ele se referiu ao Enem. Foi o suficiente para provocar outro prefeituravel, o empresário Jarbas Soster, que mora no Acre. Soster escreveu o seguinte sobre o “crítico” Binho: “Quem participou de um projeto de 20 anos de poder, tendo sido inclusive secretário de educação e governador, deixando 13% de analfabetos no Acre, tem algo a contribuir quando o assunto é educação?

Somos o último país na América Latina no exame do Pisa, perdemos 20 posições no ranking nos últimos anos”, diz o empresário para rebater o ex-governador.