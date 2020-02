O diretor-presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), Manoel Pedro, o Correinha, desmentiu durante declaração na manhã desta segunda, 3, que a jornalista Katiussi Melo, tenha cargo em comissão (CEC 6) no governo do Estado. Rebatendo a notícia falsa que circulou em alguns grupos de whatsApp neste fim de semana.

“A Katiussi Melo realmente trabalhou no ano passado aqui na FEM, mas o seu contrato era provisório e se encerrou em novembro do ano passado e não mais foi renovado a pedido dela mesma, alegando que iria se dedicar a outra assessoria. Pelo visto fizeram uma falsificação grosseira do Diário Oficial para tentar denegrir a imagem da jovem”, comentou Correinha.

A jornalista esteve na tarde de domingo,2, na delegacia de Flagrantes para registrar um boletim de ocorrência. Uma das pessoas responsáveis por propagar a fake naws já foi identificada, inclusive, em conversas com administradores de grupos de whatsApp na tentativa que propagar a fake news com objetivo de atingir indiretamente o candidato a prefeito pelo PSDB nas eleições municipais, Minoru Kinpara, para quem a jornalista presta assessoria de imprensa.

“Primeiro queríamos repor a verdede porque a mentira não se sustenta. Já conversei com o advogado e registrei um Boletim de Ocorrência. Irei entrar com ação cível e criminal por danos moraes, calúnia, difamação e falsidade ideológica. Todos os autores dessa farsa serão responsabilizados na justiça. Ninguém vai conseguir manchar a honra da minha família”, disse Katiussi Melo.