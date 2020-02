O oficial da Polícia Militar, 2°tenente Amarildo, foi vítima de roubo (assalto) e tentativa de homicídio, quando chegava a um supermercado próximo de sua casa no Conjunto Xavier Maia, parte alta de Rio Branco, capital do estado do Acre.

De acordo com apurado pela reportagem do site Ecos da Notícia, quando o militar estava caminhando foi interceptado por dois homens que estavam em uma motocicleta.

Ao perceber a aproximação suspeita da dupla, o militar sacou a pistola que transportava na cintura e tentou destravar a arma, mas o criminoso que estava na garupa da moto começou a atirar contra o agente de segurança, que foi atingido com dois tiros, um no braço e outro no abdômen.

Ao cair no chão ferido, o militar teve a arma roubada pela dupla de bandidos que fugiram do local do crime.

Testemunhas que passavam na proximidade, acionaram a Polícia Militar e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, que socorreu a vítima e a conduziu ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada lúcido e foi imediatamente encaminhado para a sala de cirurgia.

Equipes das polícias civil e militar, estiveram no local do crime em busca de identificar e prender os suspeitos.

Câmeras de segurança das casas e comércio próximo ao local podem auxiliar a polícia na identificação dos bandidos.

Colegas de profissão do militar ferido também estiveram no Pronto Socorro, para ter notícias da condição de saúde da vítima.

Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa – DHPP iniciaram investigação.