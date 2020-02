O presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior (PP) agradece a imprensa pela cobertura dos trabalhos no Legislativo.

“Inicialmente quero agradecer aos jornalistas e todos os veículos de comunicação, pois é através do trabalho deles que a informação de tudo que realizamos aqui chega aos lugares mais distantes. Nós contamos com essa parceria também em 2020. Nossa expectativa é que este ano seja ainda mais produtivo com a aprovação de projetos que beneficiem nosso Estado, além de todos os demais trabalhos desempenhados pelo Poder Legislativo que são voltados para o crescimento do Acre”.

A sessão ordinária da próxima terça-feira terá início às 10 horas.