O ciclista Antônio Weliton da Silva Lima, de 24 anos, morreu após ser atropelado duas vezes durante um acidente que aconteceu na noite deste domingo (2), no cruzamento da Avenida Guanabara com a Quintino Bocaiuva, no Bairro do Bosque, em Sena Madureira, interior do Acre.

Segundo informações de populares, Antônio atravessou na frente de uma motocicleta e ocorreu o acidente, em seguida, outra moto que estava vinha no sentido contrário não percebeu o homem jogado na pista e acabou atropelando ele novamente. No momento do acidente chovia e a pista estava escorregadia e com baixa visibilidade.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima para o Hospital João Câncio Fernandes. Devido à gravidade dos ferimentos, Antônio foi transferido para o pronto-socorro de Rio Branco, mas não resistiu e acabou morrendo na manhã desta segunda-feira (3).

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) esteve no local do acidente e isolou a área para a chegada da perícia. Os militares confeccionaram um boletim de ocorrência de trânsito.

Veja o vídeo: