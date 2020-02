O grande sucesso de vendas dos lotes para o Show de

Alexandre Pires tem possibilitado que a DESTAK realize

constantes promoções para que, o público em geral, participe

do Baile do Nêgo Véio 2. Ainda dá tempo para aproveitar as Últimas Unidades de ingressos deste Terceiro Lote e contar com mais uma

novidade.

Publicidade

A grande Novidade é a Promoção Relâmpago das Mesas Esmeraldas

com 04 assentos e valor de 4° Lote e que, foram disponibilizadas pela DESTAK, a pedido do público. Mesmo com as mesas de 3° lote já tendo

sido esgotadas, a Empresa decidiu antecipar as vendas de mesas com

valor de 4° lote, assim como foi feito com as Diamantes, que esgotaram o

setor. São poucas unidades para as mesas, Rubi e Ouro com valor de 4° lote. Esmeraldas, apenas 12 (doze). Última Chamada também para Pistas e Camarotes com valores de 3° lote. Preços do 4° lote passam a vigorar no período de 05 de fevereiro a 18 de março.

Fãs do interior do Acre, além dos Estados do Amazonas, Cuiabá e Goiás, estão vindo prestigiar o Baile do Nêgo Véio 2, onde Alexandre

Pires e Banda irão apresentar os melhores Hits dos Anos 90 e também

ritmos atuais. Serão 03 (três) horas no Palco, dia 04 de abril, às 21hs no

Ginásio do Sesi.

E para que todos possam participar do Espetáculo, a DESTAK Promoções, dispõe até o dia 04 (quatro) de fevereiro da Meia Entrada e a Meia Entrada Social.

À meia entrada têm direito : Professores, Estudantes, Deficientes e Idosos. E à meia entrada social têm direito: Operadores de Segurança Pública, Doadores Regulares de Sangue, Artistas Culturais e Músicos do Acre.

O direito deve ser comprovado no ato da compra. E as vendas dessa modalidade só podem ser feitas na ISAO CONSULTORIA

As vendas continuam sendo feitas na ISAO CONSULTORIA, pelo Disk

Delivery 68 99201 8115 e através da Plataforma Online

www.eventbrite.com.br

[email protected]