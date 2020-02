O diretor de Articulação Comunitária de Rio Branco, Ailton Almeida Castro, foi vítima de um sequestro na noite desta segunda-feira (3), no Bairro Cidade Nova, na região do Segundo Distrito da capital.

Segundo informações da esposa de Castro, o marido estava chegando em casa quando foi abordado por criminosos, que renderam o diretor e pediram a caminhonete dele, modelo Hilux, de cor branca e placa QLU-2104.

Os assaltantes mandaram Ailton Castro sair do veículo e ir para o banco de trás. Após a ação, os criminosos fugiram levando a caminhonete com o diretor de Articulação Comunitária.

De acordo com a Polícia Militar, Castro foi encontrado na Estrada do Amapá horas após o sequestro, porém, os criminosos ainda estão com o veículo dele. A polícia segue fazendo buscas pelo carro.

As policias de todo o estado ficaram em alerta, e neste momento, guarnições de todas as regionais realizam buscas em duas áreas na tentativa de localizar os criminosos e também recuperar o veículo roubado.

A vítima foi levada a Delegacia de Flagrantes – DEFLA para registro de Boletim de Ocorrência.