O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realizou na manhã deste domingo, 2, a 2ª edição da corrida de rua com obstáculos. O evento contou com apoio da Acre Running, empresa especializada em eventos esportivos do estado.

Com percursos de 5 km e 10 km, a corrida teve largada e chegada na sede campestre da tropa de elite do Acre. Os últimos 1.500 metros, dentro dos muros da unidade militar, foram marcados por uma pista de obstáculos: os corredores tinham de transpor um açude, uma de rampa e, em seguida, enfrentar um rastejo sob cordas na lama, além de obstáculos naturais na trilha como subidas e descidas em um terreno irregular e úmido.

O comandante do Bope, tenente-coronel Edener Franco, destaca a integração da polícia com a comunidade esportiva. “Na realidade, são importantíssimas ações como essa, em virtude de trazer a comunidade para o interior do Bope. As pessoas entram aqui com respeito e saem com respeito ainda maior, pois observam que aqui existem profissionais capacitados e prontos para atenderem à sociedade da melhor forma possível”, afirmou o oficial.

Aberta ao público, a corrida contou com a participação de 400 atletas, amantes do esporte e sedentos por desafios. Houve premiações para policiais militares e civis participantes.

Confira a lista dos vencedores

Feminino militares 5 km

1- Michelle Sales

Feminino comunidade 5 km

1- Lany Souza

2- Marilena Moreira

3- Alberlene Oliveira

Feminino comunidade 10 km

1- Mairene do Nascimento

2- Cícera Carmo

3- Fernanda Farias

Masculino militares 5 km

1- Liberalino Oliveira

2- Ocirley Silva

3- Jailson Santos

Obs: Aluno soldado Anélio Silva chegou em 1° lugar, mas ele não estava inscrito, por isso não recebeu a premiação.

Masculino militares 10 km

1- Jefferson P. Silva

2- Warllesson Marques

3- Márcio Ferreira

Masculino comunidade 5 km

1- Uilison Rodrigues

2- Kaio Pessoa da Silva

3- Manoel Freire de Souza

Masculino comunidade 10 km

1- Antônio Ferreira

2- Alisson Machado

3- Sávio Lima Moreira