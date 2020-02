O sonho da jovem turista chilena de conhecer o mundo, de romper fronteiras teve fim, em uma Avenida de Rio Branco, a capital do Acre.

Karina Constanza Bobadilla Chat, de 23 anos, atleta foi assassinada a golpes faca na noite deste sábado (01).

O crime aconteceu na Avenida Amadeo Barbosa, bairro Canaã, região do 2° Distrito de Rio Branco, a capital do Acre.

De acordo com o apurado pela reportagem do Ecos da Notícia, a jovem fazia apresentação de malabarismo nas principais Avenidas da cidade e na noite deste sábado, um motociclista que passava na Amadeo Barbosa encontrou a jovem ferida a golpes de faca, e parou motoristas que passavam no local para socorrer a jovem.

A moça que não tinha domínio da língua portuguesa sentia muita dificuldade para se fazer entender pelas pessoas que a encontraram coberta de sangue e apresentando perfurações a faca que atingiram o peito, braços, pernas, costas, barriga e cabeça da vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou Karina em estado de saúde gravíssimo ao pronto-socorro de Rio Branco, mas poucos minutos após dar entrada na sala de emergência, ela acabou morrendo.

De acordo com a polícia, Karina tem nacionalidade chilena e não há informações se ela possui familiares no Acre. A polícia também não sabe a motivação do crime. Nenhum suspeito de matar a jovem foi preso até o momento.

As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).