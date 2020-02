Os pré-candidatos a prefeito de Rio Branco, Minoru Kinpara (PSDB) e Sanderson Moura (Cidadania) se reuniram nesta semana para dialogar a respeito do futuro das duas candidaturas e partidos, onde Minoru enxerga a possibilidade de composição partidária entre as siglas.

Em sua rede social, Sanderson disse que as duas pré-candidaturas têm uma visão política bem parecida, de estado, de democracia, de educação, de cultura, de gestão e de poder!

Conversando com o presidente do Cidadania, Romolo Barros, a proximidade se da pelo dialogo e criação de laços para a disputa nas urnas, mesmo que caminhem como aliados políticos. Mas nada de martelo batido, ainda estão na fase da conquista até firmarem um namoro real.

O PSDB sentará mais adiante com Minoru para trabalhar as alianças partidárias. Ainda existe a possibilidade de uma composição semelhante ao governo, onde a sigla poderá repetir a dobradinha com o Progressistas.

Enquanto se fica na linha do respeito e admiração, as conversas continuam a seguir até o momento oportuno de anunciar suas relações concretas.