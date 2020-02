Jhemisson Oliveira da Silva, de 29 anos, foi ferido com um golpe de faca no abdômen, na tarde desta sexta-feira (1), na Rua Antônio Boto, no Bairro Aeroporto Velho, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, Jhemisson estava bebendo com “amigos” em via pública quando iniciaram uma discussão e, depois, entraram em luta corporal. O agressor, de posse de uma faca, desferiu um único golpe no abdômen da vítima. Após a ação, o criminoso fugiu do local.



Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que encaminhou a vítima para o pronto-socorro de Rio Branco. Foi necessário a intervenção da unidade de suporte avançado para poder estabilizar Jhemisson, para depois ser levado ao PS. A vítima está em estado de saúde gravíssimo.

Policiais Militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Ainda não se sabe a motivação do crime. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).