A empresa Trans Acreana apresentou na tarde desta sexta-feira, 31, cinco modernos ônibus que serão incorporados à sua frota para ampliar o serviço de transporte intermunicipal de passageiros entre as principais cidades do estado e anunciou ainda a implantação de duas novas rotas ligando o Brasil ao Peru.

Com investimento de R$ 3,2 milhões, os novos veículos são da classe executiva, possuem ar-condicionado e poltronas leitos. Mais comodidade e conforto para quem for viajar de Rio Branco para Assis Brasil, Brasileia, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Tarauacá e Xapuri. A estimativa é que a aquisição dos ônibus contribua com a geração de 20 novos empregos diretos.

Outra novidade diz respeito às duas novas linhas que a empresa fará para o Peru. Uma delas, com saída da cidade do Rio de Janeiro até Lima, capital peruana, será inaugurada no próximo mês de março. São mais de seis mil quilômetros de distância e que incluirá o Acre nesta importante rota turística.

A partir de fevereiro, uma nova linha entre Rio Branco e Puerto Maldonado, no Peru, também será implantada e consolida mais um avanço na integração entre os dois países. Por semana, serão feitas seis viagens entre as duas cidades ao custo de R$ 150, por cada trecho. A Trans Acreana será a primeira empresa nacional no ramo de transporte de passageiros a atuar no país vizinho.

“Com a aquisição de dois novos ônibus que fizemos no ano passado, já investimos cinco milhões de reais com a compra de sete veículos. Com isso, vamos aumentar a oferta de ônibus para as regiões do Alto Acre e Vale do Juruá. Trouxemos estes ônibus na modalidade leito, isso é uma novidade para o Acre e garante mais conforto para os nossos passageiros em suas viagens”, declarou o empresário Fernando Lourenço.

“O Acre está no começo do Brasil e por aqui passam muitos turistas. Diariamente, cerca de 350 pessoas passam pela alfândega de Assis Brasil. E a maioria questiona o motivo de não ter um transporte direto para o Peru. Hoje, uma empresa peruana já faz a linha Rio de Janeiro-Lima e vamos ser a primeira empresa brasileira a fazer essa contrapartida operando neste mesmo trecho”, completou.

Governo do Estado apoia iniciativa do setor privado

Durante a solenidade realizada na rodoviária internacional de Rio Branco, o vice-governador Major Rocha parabenizou a ousadia da empresa na ampliação e modernização de sua frota. Segundo o gestor, investimentos como este tem o total apoio do governo estadual e mostra que o Acre vive um novo e próspero ciclo de sua história.

“É muito importante ter um acreano acreditando neste novo momento que o estado vive e que propõe a se desenvolver. Bem diferente daquilo que vimos nos últimos anos. O governo tem feito um grande esforço para não atrapalhar aqueles que realmente querem trabalhar de verdade e vai ser de mãos dadas com a iniciativa privada que vamos empreender e colher os bons frutos”, frisou Rocha.

Segundo a secretária Eliane Sinhasique, o turismo movimenta 53 setores da economia. A gestora elogiou a ousadia da empresa e afirmou que a implantação de novas linhas para o Acre é fundamental para atrair novos turistas.

“Este investimento da Trans Acreana é muito importante para o nosso turismo. Fico muito agradecida por ver que tem empreendedores que estão enxergando aquilo que também enxergamos. O Acre tem belezas maravilhosas e só vamos conseguir mostrar isso quando conseguirmos trazer as pessoas para ver essas belezas e ao mesmo tempo fortalecer a nossa economia”, salientou.

Para a presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Acre (Ageac), Mayara Lima, os novos ônibus são uma conquista para os passageiros que dependem das linhas intermunicipais.

“Estes ônibus são de suma importância para o transporte intermunicipal do nosso estado. Eles trazem o que há de melhor e de mais moderno para a nossa população e isso demonstra vários fatores positivos como a qualidade do serviço que está sendo prestado aos passageiros, que há muitos anos sofriam com ônibus precários e sem as mínimas condições de transporte. Agora, essas mesmas pessoas serão beneficiadas com qualidade, conforto e segurança”, observou.

O evento contou ainda com a participação do secretário estadual de Infraestrutura, Ítalo César; do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Batista; e do deputado estadual José Bestene.