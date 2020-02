Três ocorrências foram registradas nesta sexta-feira (31) no segundo distrito de Rio Branco. Os casos foram registrados na Delegacia de Flagrantes (Defla).

No período da tarde, no Loteamento do Rôdo, na região do Amapá, 5 criminosos fortemente armados, invadiram uma residência e renderam uma família. No roubo, os bandidos conseguiram uma roçadeira, celulares, dinheiro e eletrodomésticos. Os criminosos fugiram em direção ao Ramal do Pica Pau na mesma região.

Pela noite, uma casa foi invadida no bairro Santa Inês, por criminosos que, de posse de arma de fogo e arma branca, fizeram outra família refém e roubaram um veículo de cor prata, além de dinheiro, eletrodomésticos e celulares da família.

Ainda durante a noite, moradores do Residencial Rosa Linda se desesperaram e ligaram para polícia ao perceber pelas câmeras de monitoramento da rua que em um veículo Pálio de cor preto havia vários homens fortemente armados, que gritavam a todo momento “Tudo 13”. A Polícia Militar esteve no local e realizou ronda ostensiva, mas não encontrou os homens.

Nos casos de roubo, as vítimas procuraram a Delegacia de Flagrantes para registrar um boletim de ocorrência. Os casos serão investigados pela Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (Dcore).