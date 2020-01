Acompanhado do vereador Raimundo Neném, do secretário-adjunto de infraestrutura (Seinfra), Marcos Venício de Oliveira, e do diretor da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), Marco Antônio Rodrigues, o prefeito em exercício, vereador Antônio Morais, vistoriou na manhã desta sexta-feira, 31, os serviços de recuperação e manutenção que a prefeitura está realizando nas ruas Baguari e do Passeio no bairro Taquari.

Os serviços foram autorizados pela prefeita Socorro Neri, que cumpre agenda em Brasília.

“Nós estamos fazendo a revitalização da rua do passeio e da rua Baguari. A rua baguari, que integra esse ponto da Praia do Amapá, está praticamente concluída e a gente continua fazendo o trabalho de recomposição da rua do passeio, onde o pavimento estava muito danificado”, explicou Marco Antônio Rodrigues.

E acrescentou: “Então, é muito trabalho com remendo profundo, correção de sub-base, base, inclusive em alguns pontos até com correção do subleito, para fazer a pavimentação, para assegurar com que o transporte urbano trabalhe com mais conforto e segurança, visando o bem coletivo da comunidade. Não é apenas um simples tapa-buraco”, explicou o diretor da Emurb.

De acordo com Marcos Venícios, as obras estão sendo custeadas com recursos oriundos de convênio firmado com o Programa Calha Norte, do Governo federal, e recursos próprios da Prefeitura de Rio Branco. Segundo ele, a ampliação do trecho na Rua Baguari, de cerca de 600 metros, visa interligar a Via Chico Mendes com a Via Verde. Nesse local os trabalhos já foram concluídos e o trecho totalmente asfaltado, faltando apenas a sinalização, que será feita nos próximos dias.

Segundo Antônio Morais, a determinação da prefeita Socorro Neri é de que os trabalhos de melhoria da malha viária de toda a cidade continuem, apesar das chuvas desse período do ano. “Os trabalhos continuam com toda a intensidade. Graças a Deus em janeiro choveu pouco e nós estamos aproveitando cada minuto de sol para trabalhar mais e melhorar cada dia mais a nossa cidade”, enfatizou.

População reconhece o trabalho

Morais disse que percorre diariamente os bairros da capital, onde pode constatar a satisfação e o reconhecimento da população para com a gestão de Socorro Neri. “Vejo que a população reconhece o trabalho da prefeita. São homens e mulheres trabalhando em toda a cidade, com um volume de obras muito grande”, salientou.

Elogio

O vereador Raimundo Neném elogiou o trabalho da gestão municipal e disse que está orgulhoso em apoiar o trabalho que vem sendo feito pela atual gestão Municipal. “A prefeita Socorro Neri está de parabéns pelo excelente trabalho que está fazendo por Rio Branco e pela nossa população. Com seriedade, honestidade e muito comprometimento. Me sinto orgulhoso por apoiar sua gestão na Câmara de Vereadores”, concluiu.