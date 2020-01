Policiais civis do Grupo de Capturas prenderam, na manhã desta sexta-feira (31), Jaciel Batista do Nascimento, na Rua da Paz, no Bairro Belo Jardim, em Rio Branco.

Após algumas diligências foi possível fazer a prisão de Jaciel, que ainda tentou fugir, mas não conseguiu escapar do cerco policial que já estava lhe aguardando.

Jaciel é um dos 26 presos que fugiram do presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco. Com essa prisão sobe para 10 o número de recapturados pela polícia.

Após ser capturado, Jaciel foi reconduzido ao presídio.