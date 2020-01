A Polícia Militar vem tentando ao máximo dar uma resposta positiva e favorável a sociedade em relação aos crimes contra o patrimônio e o tráfico de drogas. Na noite desta quinta-feira (30) e na madrugada desta sexta (31), os militares conseguiram apreender drogas e recuperar um carro que havia sido roubado.

A primeira ocorrência aconteceu na noite desta quinta, quando policiais militares que estavam em patrulhamento de rotina pelo bairro 6 de Agosto, quando perceberam um homem em atitude suspeita fugindo para uma região de mata. Na fuga, o criminoso jogou uma sacola com as drogas dentro do matagal, sendo que tinha uma grande quantidade de cocaína, de maconha e de merla, ao total cerca de 2kg foram apreendidos.

Já na madruga da desta sexta-feira, uma guarnição da Companhia de Policiamento com Cães (CPCães), do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), recuperou um carro roubado, no Loteamento Santa Helena, Segundo Distrito de Rio Branco

Os militares estavam em patrulhamento de rotina quando foram acionados as 23h via CIOSP, para atender uma ocorrência de roubo a um veículo Cross/Fox, de placa MZY 5917. Após colherem as informações foram em bruscas dos criminosos e conseguiram localizar o veículo abandonado horas depois.

Em todas as ocorrências os objetos formam encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para dado os procedimentos cabíveis.