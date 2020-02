Com certa dificuldade, mas muita boa vontade, Maria Rosangela Agripino colocou a irmã Maria Roselane, de 37 anos, que tem paralisia cerebral no pula-pula para alguns momentos de alegria e diversão. Elas ficaram sabendo que o Programa Férias nos Parques, realizado pela Prefeitura de Rio Branco, estaria nos dias 30 e 31 no Parque Cidade da Criança, localizado no Conjunto Jarbas Passarinho, próximo à casa das duas.

“Ela se divertiu muito é só olhar para esse sorriso de satisfação. Essa programação, esse espaço é um excelente trabalho feito pela Prefeitura. Nós adoramos”, disse Maria Rosangela, emocionada por poder proporcionar esse momento à irmã caçula.

Rosangela e Roselane estiveram entre as mais de 20 mil pessoas que passaram pela Programação do Férias nos Parques que teve início dia 20 de janeiro e encerrou nesta sexta-feira, 31, com atividades itinerantes realizadas nos Parques da Maternidade, do Tucumã, Horto Floresta e Cidade da Criança.

Além do pula-pula, quem passou pelos espaços pôde brincar em escorregador inflável, playground, jogos recreativos como acerta a argola, derruba a lata e pescaria. As crianças também se divertiram com a contação de história, pintura facial e a turma do palhaço Microbinho.

A professora Antônia Alves levou o filho Wellington, de 8 anos, pela segunda e vez e contou que não perde a programação. “Levei ele quando teve no Horto no meio do ano e agora quando fiquei sabendo que viria aqui para próximo da nossa casa, fiz questão de trazê-lo”, declarou.

Daniele Lopes também aproveitou para levar o casal de filhos Valentina, de 2 anos e João Guilherme, de 11 anos. “O bom é que tem opção para todas as idades. Os dois se divertiram muito. Uma programação variada e de graça para população, perto da sua casa. Adoramos e voltaremos quando a Prefeitura realizar outras edições”, enfatizou.





A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia) responsável pela organização do programa disponibilizou uma equipe de profissionais que atuou como monitores, auxiliando pais e responsáveis que levaram as crianças. O secretário de Meio Ambiente, Aberson Carvalho explica que além de divertir, o objetivo do programa é chamar a atenção para a importância dos parques urbanos e espaços verdes dentro da cidade.

“Essa edição foi especial, superou a nossa expectativa de público, dobrando o número do que imaginávamos. Nos preparamos para receber cerca de 10 mil pessoas. A prefeita Socorro Neri nos orientou a estender a programação e isso foi um sucesso. Além do lazer, para nós é importante que tanto as crianças quanto toda a população se apropriem desses espaços verdes que estão dentro da cidade“, frisou.