Um homem ainda não identificado foi vítima de um acidente de trânsito gravíssimo na noite desta quinta-feira (30), no km 52 da BR-364, sentido Sena Madureira/Rio Branco, no interior do Acre.

Segundo informações de um morador da região, o homem e uma mulher, que também não foi identificada, caminhavam a pé pela rodovia quando foram atropelados por um táxi que trafegava no sentido Sena Madureira/Rio Branco. Após o acidente, o motorista permaneceu no local e prestou assistência as vítimas.

A mulher teve apenas escoriações, mas o homem foi socorrido por uma ambulância do Samu e depois foi levado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde chegou em estado de saúde gravíssimo. A suspeita é de que as vítimas estariam alcoolizadas no momento do acidente.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) esteve no local do acidente e isolou a área para a chegada da perícia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confeccionou um boletim de ocorrência de trânsito, e o veículo foi removido por um guincho.