A população sente na pele os maus efeitos da Segurança Pública. O medo faz as pessoas pensarem para o lugar que vão, se vale a pena e se é seguro sair de casa.

Um vídeo enviado por um internauta, mostras o momento exato em que uma mulher não identificada foi vítima de roubo quando caminhava manhã desta quinta-feira (30), na Avenida Getúlio Vargas, bairro Vila Ivonete em Rio Branco.

As imagens mostram o momento que um jovem pega um pedaço de tijolo, coloca em baixo da camisa e utilizar como se estivesse com uma arma de fogo. No assalto, a vítima perdeu um celular.

Após a ação o criminoso fugiu tomando rumo ignorado. A mulher se apresentou na Delegacia de Flagrantes (Defla), para confeccionar um boletim de ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (Dcore).

Veja o vídeo: