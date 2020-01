Em frente à nova Base Integrada de Segurança Pública, na manhã desta sexta-feira, 31, um total de 25 detentos do sistema penitenciário foram levados para uma verdadeira força-tarefa no Conjunto Habitacional Cidade do Povo. A ordem foi a limpeza das áreas de mata que servem como esconderijos e pintura de locais pichados com frases ou citações de organizações criminosas.

A medida faz parte do conjunto de ações e intervenções que vêm sendo realizadas pelo governo, através da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), com o fim de combater o crime e proporcionar aos moradores daquela região maior tranquilidade e sensação de segurança.

“Nós fizemos uma leitura do ambiente e um dos fatores que influenciam a prática de crimes aqui na Cidade do Povo é a facilidade que os infratores têm de se esconderem, esconder armas, drogas entre outros objetos ilícitos. O ambiente tem muitos espaços não habitados com matagais que acabam favorecendo essa prática então, solicitamos a mão de obra de reeducandos do sistema penitenciário e trouxemos para a realização de roçagem e pintura de locais que porventura tenham sido pichados com citações criminosas”, explicou o secretário Paulo Cézar Rocha dos Santos.