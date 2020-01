Um vídeo divulgado nesta quinta-feira, 30, no Jornal do Acre, da TV Acre, mostra o momento da fuga dos 26 presos do presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco. Os detentos são do pavilhão L e fugiram pulando o muro da penitenciária no dia 20 de janeiro.

O sistema de monitoramento flagrou a movimentação dos presos durante a fuga, e é possível ver um deles consegue subir no muro, se abaixa um pouco e ajuda o segundo detento. Depois, os outros presos conseguem escalar o muro e o grupo foge.

Dos 26 detentos que fugiram, 9 já foram recapturados. Outros 17 continuam sendo procurados pela capital acreana e municípios ao redor e na fronteira. Veja a lista dos foragidos:

1 – Francisco Santos Braga

2 – Rogério Furtado dos Santos

3 – Ariclene Firmiano da Silva

4 – Dheyci de Angelo Lima e Lima

5 – Aloísio Lucas Mesquita

6 – Mirleson Nascimento da Silva

7 – Saymon Wallace Fonseca do Nascimento

8 – Valber de Aguiar Morais

9 – Ezimar Menezes Teixeira

10 – Raimundo Nonato dos Santos Fonseca

11 – Jaciel Batista do Nascimento

12 – Wellington de Souza Lima

13 – Joel Menezes de Queiroz

14 – Ronicley Ribeiro da Silva

15 – José Valdenes Viana da Silva

16 – Gerilto Caetano da Silva

17 – Sebastião Weverton Lima de França.

Veja o vídeo: