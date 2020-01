A vereadora Lene Petecão (PSD) vice presidente da mesa diretora da Câmara de Rio Branco está à frente da Casa até dia 08 de fevereiro . A parlamentar conduzira os trabalhos do legislativo Mirim. “Temos feito um belíssimo trabalho. Somente ano passado encerramos o ano legislativo com alta produtividade na execução do mandato. Além de defender temas diversos de interesses social como a luta por tratamento para as adolescentes vítimas da vacina HPV e contra os aumentos na tarifa de energia elétrica, a parlamentar apresentou 2.625 indicações à Mesa Diretora da Casa, 4 projetos de lei, 2 anteprojetos de lei, 2 projetos de resolução, 48 requerimentos, 94 Moções de Aplausos e 4 projetos de Decreto Legislativo.

Lene afirmou que cumpre com zelo a missão de ser presidente em exercício e afirmou que cumprirá compromissos em nome da câmara.

Na oportunidade presidente convida toda população para prestigiar abertura do trabalhos legislativo de 2020 na casa do povo ás 9h