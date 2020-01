O objetivo do levantamento que será realizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Atenção Primária, Políticas e Programas Estratégicos (Dape), é o de verificar possíveis déficits de médicos nas unidades para, assim, fazer a contratação de profissionais do Programa Médicos Pelo Brasil.

De acordo com o chefe do Dape, Luiz Marinho, a adesão desses profissionais é requisito para o bom funcionamento da Saúde dentro dos municípios.

“Esse assunto vem sendo requisitado pelos prefeitos e secretários municipais de Saúde pela grande importância técnica, assistencial e econômica para o nosso Estado. Ficou encaminhado que o Dape irá realizar o levantamento para ver a carência de médicos”, explicou Luiz Marinho.

Após o levantamento, Luiz explica que será feita a oficialização das informações colhidas junto ao Ministério da Saúde (MS). “Depois, junto com o Conselhos de Secretários Municipais de Saúde (Cosems), vamos enviar as informações de cada município ao MS para que o problema seja solucionado”, enfatizou.

Nova Linha de Financiamento da Atenção Primária

O assunto foi discutido durante visita da prefeita de Tarauacá ao setor para buscar informações sobre melhorias para a Saúde na cidade, principalmente, sobre o funcionamento da Nova Linha de Financiamento da Atenção Primária.

Segundo o chefe do Dape, Luiz Marinho, “serão implantadas novas equipes e os recursos que irão ser repassados a partir de fevereiro, referentes a essa nova linha, bem como uma oficina aos demais municípios após o encontro entre os dias 10 e 14, em Brasília”, finalizou.